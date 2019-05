Wiener fahren im Bademantel in den „Öffis“

Wenn man in der U-Bahn jemanden im Bademantel trifft, ist dies nichts Alltägliches. Am Bademanteltag der Therme Wien ist dies jedoch ein gern gesehenes Bild! Am 2. Mai wurden die Gäste eingeladen im Morgenrock zu erscheinen. Dafür gab es ab 16 Uhr gratis Eintritt in die Therme. City4U war dabei und hat sich im Bademantel in die U-Bahn getraut: