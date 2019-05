Betrunkener bedrohte Pärchen mit Gasdruckpistole

Mit einer Gasdruckpistole hat ein alkoholisierter 22-Jähriger am Mittwochabend ein in einem Auto sitzendes junges Paar in Kalsdorf (Bezirk Graz-Umgebung) bedroht. Als das Paar zur nächsten Polizeiinspektion fuhr, richtete der Verfolger nochmals die Pistole auf die beiden und bewarf den Autolenker mit rohen Eiern.