Neue Studie: Cannabis macht schlank

Cannabis wirkt zwar appetitanregend, aber gleichzeitig auch gegen Übergewicht. Was wie ein Widerspruch in sich klingt, haben Forscher aus den Vereinigten Staaten in einer dreijährigen Studie bewiesen. Dabei wurden mehr als 30.000 Probanden in regelmäßigen Abständen gewogen und zu ihrem Cannabis-Konsum befragt.