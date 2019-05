Die Aufgaben der neuen Stadtregierung

Stadtvize Bernhard Auinger (SPÖ): Ein Schulbauprogramm hat Auinger bereits in der abgelaufenen Periode auf den Weg gebracht. 200 Millionen Euro werden in den nächsten 15 Jahren in 40 Schulen investiert. Im Kulturbereich warten mit dem geplanten Fotomuseum des Bundes und dem Sound-of-Musik-Museum zwei Großprojekte.