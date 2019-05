In der Stadt-SPÖ rumort es gewaltig

Symbolträchtig am 1.…Mai, dem höchsten Feiertag der Sozialdemokratie, wurde der „Krone“ ein offener Brief zugespielt, der innerhalb der Stadt-SPÖ kursiert. Verfasser ist ein einstiger Spitzenpolitiker, der hinter den Kulissen Verbündete sucht: „Ich habe bis heute in der Öffentlichkeit geschwiegen. Dieses Schweigen will ich mit diesem offenen Brief an Euch beenden.“