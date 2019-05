Nach Eklat: Datum für Wahl-Wiederholung fixiert

„Die Miss Vienna Wahl hat einen sehr unschönen Beigeschmack hinterlassen“, hieß es in einem Statement der „Miss Austria Corporation“. Um einer weiteren Schädigung der Marke entgegenzuwirken, habe man sich gemeinsam mit der Lizenzträgerin auf die Neuaustragung geeinigt. Die annullierte Wahl der „Miss Vienna“ wird am 21. Mai in Wien wiederholt.