Stief-Opa geht auf 16-Jährige los

Am Dienstagabend eskalierte in einer Wohnung in Saalfelden ein Familienstreit zwischen einem 54-Jährigen und seiner 16-jährigen Stiefenkelin. Im Zuge dieses Streites brach der Mann die versperrte Tür zum Jugendzimmer auf und es kam zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde die junge Frau an den Lippen leicht verletzt.