Das planen die Orte in den nächsten Jahren

Was steht in den Gemeinden in den kommenden Jahren auf dem Hausaufgabenzettel? Die „Krone“ fragt in allen 119 Orten nach. Im Flachgau spielt nicht nur der Verkehr ein Rolle. Vor allem Schulen, Kindergärten und allgemein die Kinderbetreuung sind zentrale Themen im einwohnerstärksten Gebiet des Bundeslandes. In den kleineren Orten wie Ebenau oder Göming muss bei Investitionen noch genauer auf die Bilanzen geschaut werden. Lesen Sie heute Teil 1 der Flachgauer Gemeinden.