Wienerin: „,Bierkavalier‘ wird immer aggressiver“

„Man sollte momentan in der U4 usw sehr vorsichtig sein weil dieser U4 Kavalier immer aggressiver wird. Ich war vor einigen Tagen am Abend gegen 21.30 Uhr am Schwedenplatz und wurde zuerst beim Vorbeigehen von ihm angesprochen. Ich sagte ihm, er solle weggehen und habe darauf geachtet, nicht in denselben Waggon wie er einzusteigen“, schildert Stefanie der Redaktion. „Irgendwie kam er dann aber wieder in meinen Waggon und ich konnte beobachten, wie er andere Frauen ansprach. Anschließend kam er wieder zu mir und hat mich erneut gefragt, ob ich mit ihm ein Bier trinken möchte. Als ich auch diesmal ablehnte, wurde er laut und hat mich dann direkt angeschrien - es war sehr unangenehm und keiner hat mir geholfen“, so die junge Wienerin.