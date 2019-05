Vienna Metal Meeting geht in seine dritte Runde

Das Line-Up bietet zuhauf weitere Highlights an. Für Stiloffene etwa das holländische Kollektiv Amenra, das nicht nur musikalisch, sondern auch visuell für besonders markante Momente sorgen wird. Aus Schweden kommen die Death-Metal-Urgesteine Unleashed und das Black/Death-Geschwader Necrophobic, Rotting Christ würzen ihren Metal mit griechischen Zutaten und mit dem legendären „Mean Man“ Chris Holmes konnte man gar den kultigen Hauptgitarristen aus der großen W.A.S.P.-Ära für das Festival verpflichten. Auch auf einheimische Talente wird gesetzt. Allen voran die Salzburger Stilverweigerer Our Survival Depends On Us, die mit „Melting The Ice In The Hearts Of Men“ eines der spannendsten Alben des Jahres veröffentlicht haben. Für Thrash Metal sorgen Insanity Alert und Enclave, atmosphärischer wird es bei Ellende.