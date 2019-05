In Wiener Innenstadt: Palmen auf dem Heldenplatz

Mit der Eventreihe LA PIAZZA - Aperitivo Italiano bringt Veranstalter Rittenauer gemeinsam mit Aperol und Barbaro Gastronomie jeden Donnerstag ab 17 Uhr ein Stück Italien auf den Heldenplatz. Nach mailändischem Vorbild werden zu Aperol- und Campari-Drinks original italienische Cornetti, gefüllt mit Antipasti, serviert. Für die musikalische Unterhaltung sorgen zweiwöchentlich wechselnde Liveacts. Jeden Freitag lädt die HeldenBar ab 18 Uhr zum DIGITAL KONFUSION hosted by FM4 ein. DJs wie Peter Roxx, Joe Joe oder B.T.O. Spider unterhalten die HeldenBar-Gäste mit House, Deep House, Nu-disco (Disco House) und Old School Electronic Beats. Alle DJ-Sets werden auch via Facebook gestreamed. Jeden Samstag gibt es ab 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Swing, Early Soul und 50s Sound der DJ-Größen SMOAB, Arno Turner und Darking Max - vielen bekannt durch die legendären SoulSugar-Parties oder den Club Methusalem. Am Donnerstag, den 16. Mai sowie den 13. Juni, veranstaltet die bekannte Party Community GOODLIFE CREW ihr Format FEIERABEND und lädt bei coolem Sound zu Afterwork-Drinks und lustigen Instagram-Games ein. Beim FemFriday wird am Freitag, den 7. Juni, der Official Pride Day im Weltmuseum Wien gefeiert. Die HeldenBar lädt ab 18 Uhr zu einer Party der Extraklasse. Die Gäste dürfen sich auf einen Special-Pride-Cocktail und ein attraktives DJ-Aufgebot freuen.