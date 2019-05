Nachtschwärmer (32) bewusstlos geprügelt

Brutalo-Attacke in Innsbruck! Ein 32-Jähriger ist, wie die Polizei erst am Dienstag bekannt gab, Sonntagfrüh in einem Lokal von einem Unbekannten im Zuge eines Streits attackiert und schwer verletzt worden. Der Täter schlug den Mann mit einem Kopfstoß und mehreren Faustschlägen bewusstlos.