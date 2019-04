Neuer Geschäftsführer für die Landes-Grünen

Am 27. Mai, dem Tag nach der EU-Wahl, kommt es dann de facto zum Wechsel im Parteibüro: Hemetsberger geht in Bildungskarenz. Der Kommunikationswissenschafter hat sich bereits für ein Doktoratsstudium in Salzburg inskribiert und schreibt eine Dissertation zum brandaktuellen politischen Thema „Message Control“. Heilig-Hofbauer übernimmt als zweiter Geschäftsführer die eigentliche Arbeit, Hemetsberger unterstützt ihn auf geringfügiger Basis.