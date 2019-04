Auto überschlug sich und krachte in ein Carport

Schwerer Unfall am Montag in Weitersfeld an der Mur, Gemeinde Murfeld! Eine 43-jährige Autofahrerin aus Wildon kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und krachte in ein Carport. Ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen nahm die verletzte Fahrerin auf, die Feuerwehr musste primär das Carport mit rund 20 Stehern vor dem Einsturz retten. Ein im Carport befindlicher Wagen erlitt keinen Schaden.