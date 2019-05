Im Mai jagt ein Event das nächste in Wien

#Mondscheinbazar

Der Mondscheinbazar ist mittlerweile ein Fixpunkt im Kalender vieler Fashion- und Vintage-Liebhaber. Egal, ob man dort seine ehemaligen Lieblingsteile verkauft oder nach coolen Einzelstücken sucht - man wird garantiert fündig. Im Mai gastiert der hippe Flohmarkt gleich zwei Mal in Wien. Am 11. Mai in der MGC Halle im 3. Bezirk sowie am letzten Wochenende im Mai beim Donaukanaltreiben.

Wo: 3., Modecenterstraße 22