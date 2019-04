Bub verschwand auf Nachhauseweg: Suchaktion

Suche am Boden und aus der Luft

Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet, an der Beamte aus den Stadtpolizeikommanden beider Bezirke, die Polizeidiensthundeeinheit, der Polizeihubschrauber sowie Beamte der Landesverkehrsabteilung teilnahmen. Um 20.30 Uhr wurde dann eine Hausbesorgerin eines Wohnkomplexes in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße auf ein Kind aufmerksam, das sich ohne Begleitung im Innenhof aufhielt. Die Frau alarmierte die Polizei.