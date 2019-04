Bäder-Eröffnung trotz niedriger Temperaturen

Konzert zum Start

2,5 Millionen Euro investiert Wien heuer in Instandhaltung und Reparaturen. Zum Auftakt dürfen sich Besucher des Gänsehäufels über eine Veranstaltung freuen: Am 4. Mai gastiert Sängerin Birgit Denk mit ihrem Format „Denk mit Kultur on Tour“ im Bad.