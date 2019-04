Schwimmbäder eröffnen trotz Regenschauer am 1. Mai

Eine frische Angelegenheit wird die Eröffnung des Leopoldskroner Bades sowie die des Volksgarten Bades am kommenden Mittwoch. Die Wetterprognose sagt Regenschauer und Temperaturen um die 6 Grad voraus. Nichtsdestotrotz eröffnen die Freibäder pünktlich um 9 Uhr am Mittwoch - Badeschluss ist um 19 Uhr. Am Feiertag startet auch das Frühschwimmen im AYA-Freibad ab 7 Uhr morgens.