160 Mitarbeiter hängen in der Luft

Die Branche kämpft mit Schwierigkeiten, die Stimmung in dem Traditionsbetrieb in Göming ist düster: 160 Mitarbeiter hängen bei einer Schließung in der Luft. Masseverwalter Harald Kronberger ist derzeit noch intensiv auf Investorensuche. Es gebe inländische Interessenten, so die vorsichtig positive Prognose.