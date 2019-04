„Game of Thrones“: Schlacht sprengt alle Grenzen

Es wurde als die größte Schlachtplatte angekündigt, die jemals im TV zu sehen war: In der Nacht auf Montag ist „Game of Thrones“ für knapp 80 Minuten zum ultimativen Survival-Horror geworden, wenn sich die Menschen von Westeros in Winterfell dem Nachtkönig und seiner untoten Armee zum entscheidenden Kampf entgegenstellen. Ob das epische Gefecht dem Hype gerecht wird, und wer am Ende noch unter den Lebenden weilt oder in den Reihen der Weißen Wanderer mitmarschiert, lesen Sie hier. Mit Spoilerwarnung!