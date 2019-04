Teures Makeup-Gerät aus Kometikstudio gestohlen

Zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 12 Uhr drangen die bisher unbekannten Täter in das Kosmetikstudio in Innsbruck ein, nachdem sie die Eingangstüre aufgebrochen hatten. Im Studio selbst durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen und entwendeten aus der Kasse Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich. Weiters stahlen sie eine sogenannte Permanent-Makeup-Maschine im Wert eines unteren fünfstelligen Eurobetrages, also mehr als 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Ausforschung der unbekannten Täter sind im Gange, zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Hötting, Tel.: 059133 / 7582, erbeten.