Schrott-Bikes gesammelt: Totales Verlustgeschäft

Pfändung so gut wie aussichtslos

Bergung, Abschleppung und Verwahrung gehen nach vorsichtigen Schätzungen in den Millionenbereich. Der Schaden ist wohl uneinbringlich, weil die Anbieter pleite und in China und Singapur sitzen. Eine Pfändung ist so gut wie aussichtslos. Die eingesammelten Zweiräder wurden zur MA-48-Verwahrstelle in Simmering gebracht und sind ins Eigentum der Stadt übergegangen.