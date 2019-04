Mit fast drei Promille auf die falsche Fahrspur

Es war auch nicht der einzige Alko-Lenker am Sonntag: Nur eine Stunde vorher stürzte ein Tennengauer (19) mit seinem Wagen über eine Böschung in ein Waldstück ab. Der junge Mann war mit zwei weiteren Personen auf dem Gasteigweg in Richtung Kuchl unterwegs. Und verlor aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.