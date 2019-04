Tiroler (26) wurde in Sölden brutal verprügelt

Wegen einer Auseinandersetzung wurde am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Sölden ein Einheimischer (26) von Security-Mitarbeitern aus dem Lokal begleitet. Der 26-Jährige ging durch die Hintertür ins Freie, wo er von einem Türken (22) und zwei weiteren Personen abgepasst wurde. Der Tiroler wurde kurzerhand vom 22-Jährigen verprügelt!