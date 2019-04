Trickdiebstahlserie: Mädchen (16) festgenommen!

Der jüngste Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag in Innsbruck. Die 16-Jährige wurde nach einem Trickdiebstahl vom mutigen Opfer festgehalten und der Polizei ausgehändigt. Es stellte sich heraus, dass die Rumänin mit Familienmitgliedern zehn weitere Trickdiebstähle in Tirol und Vorarlberg begangen haben soll. Dabei wurden die Opfer durch zwei Familienmitglieder abgelenkt, während zwei weitere den Diebstahl begingen.