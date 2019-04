Rabiater Deutscher (38) attackierte Polizeibeamte

Ein aggressives Verhalten an den Tag gelegt hat in der Nacht auf Sonntag ein 38-jähriger Deutscher in Innsbruck. Er wurde von einer Polizeistreife festgenommen, wehrte sich währenddessen jedoch mit Fußtritten und Bissen. Zumindest ein Beamter wurde verletzt. Zudem kam es in der Landeshauptstadt zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 20-jähriger Einheimischer schwer verletzt wurde.