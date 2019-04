Österreich verliert 2. Duell mit Deutschland 1:5!

Zwei Tage nach dem überraschenden 3:2-Erfolg von Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft ist der DEB-Auswahl die Revanche gelungen. Deutschland gewann am Samstag in Deggendorf das Testspiel für die WM ab 10. Mai in der Slowakei verdient mit 5:1 (0:0, 2:1, 3:0). Der deutsche NHL-Star Leon Draisaitl, schon in Regensburg zweimal erfolgreich, war mit einem Hattrick und einem Assist der Matchwinner.