Verfolger ließen im Gleichschritt Federn

„Wir müssen vom Kopf her fokussiert sein. Die Mannschaft wusste ja, was auf sie zukommt“, haderte Austria-Coach Christian Schaider nach dem 4:4 in Thalgau. Wo der Nachzügler lange auf Siegkurs lag, bis Minute 90 4:2 in Front lag. Doch dann glichen Mayer per Distanzschuss und Memic nach weitem Ball noch aus. Die Austria liegt damit fünf Punkte hinter dem SAK, verlor zudem Mittelfeldmann Paulik früh durch ein böses Cut über der Augenbraue. „Er musste im Krankenhaus genäht werden“, verriet Schaider.