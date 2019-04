Alkolenker verusachte Unfall mit zwei Kindern

Eine 34-Jährige lenkte gegen 17 Uhr ihren Pkw auf der B144 in Richtung Stadl Paura. Auf Höhe der Kreuzung mit der Straße „Auholz“ wollte sie nach links in diese einbiegen. Ein hinter ihr fahrender Pkw-Lenker verringerte ebenfalls seine Geschwindigkeit. Ein dahinter fahrender 36-Jähriger setzte zu einem Überholmanöver an und touchierte dabei das Fahrzeug der 34-Jährigen beim Abbiegen.