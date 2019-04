Teneriffa: Vater soll mit Geschenken gelockt haben

Jener 43-jährige Deutsche, der seine Ehefrau und einen seiner Söhne in einer Höhle auf der Kanaren-Insel Teneriffa ermordet haben soll, ist am Freitag der spanischen Justiz vorgeführt worden. Der Mann sei von einem Untersuchungsrichter am Gericht von Santa Cruz befragt worden, so die Polizei. Er soll laut einer Zeugin seine Familie mit der Aussicht auf Ostergeschenke in die Höhle gelockt haben. Am Dienstag war er in seinem Haus in der Ortschaft Adeje festgenommen worden, nachdem der andere Sohn des Paares Alarm geschlagen hatte. Der Bub - laut unterschiedlichen Quellen sechs oder sieben Jahre alt - hatte aus der Höhle flüchten können.