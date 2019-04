„Fleißige“ Diebe schlugen auf drei Baustellen zu

In der Nacht von zum Feitag ereigneten sich in Oberösterreich mehrere Baustellendiebstähle. In Gunskirchen stahlen Unbekannte eine Putzmaschine von einer Baustelle einer in Bau befindlichen Wohnhausanlage. Die für Außen- und Innenputze verwendbare Maschine war mit Baustellengitter umschlossen. Dieses räumten die Unbekannten zuvor weg.