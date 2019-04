Fünf Prüfaufträge als blaues Abschiedsgeschenk

Am Montag tagt der Kontrollausschuss des Gemeinderats zum letzten Mal in seiner alten Zusammensetzung, bevor sich am 8. Mai das neue Stadtparlament konstituiert. Der scheidende Vorsitzende Erwin Enzinger erteilt Prüfaufträge für fünf Kulturvereine, was Ressortchef Bernhard Auinger (SPÖ) auf die Palme bringt.