„Miss Vienna“-Wahl: Pleiten, Pech & böse Gerüchte

Im Club Schwarzenberg in Wien ist am Donnerstag die schönste Frau der Hauptstadt gekürt worden: die 23-jährige Beatrice Körmer. „Ich habe mich sehr hart auf diese Wahl vorbereitet. Ich bin froh, dass ich mir endlich meinen Mädchentraum erfüllen konnte und dass ich es geschafft habe“, freut sie sich im Anschluss an die Verleihung. Ihr Glück teilen nicht alle. Nach ihrem Auftritt gab es Buhrufe während der positiven Bewertungen. Immer wieder werden Gerüchte laut, Beatrice wäre zum Sieg geschoben worden. „Ich weiß, dass da nichts Wahres dran ist!, erklärt sie direkt im Anschluss an die Verleihung im City4U-Talk. Mittlerweile hat auch die “Miss Austria Corporation" per Aussendung sowie ein Jury-Mitglied per Facebook dazu reagiert. Es herrscht Aufregung in den sozialen Netzwerken. Hexenkesselstimmung vor der Wahl zur neuen Miss Austria am 6. Juni in Wels.