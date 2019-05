Das sind die Kulinarik-Highlights im Mai

#Pizza Festival

Pizza ist nicht nur die Lieblingsspeise der meisten Kinder, auch Erwachsene lieben das italienische Gerichte, das eigentlich zur Resteverwertung entstand. Es war also längst an der Zeit, der Pizza auch in Wien ein Festival zu widmen. Dieses findet nun vom 10. bis 12. Mai im Garten in der Prater Hauptallee statt. Live-Musik, Bierverkostung, Sport Area und eine Gewürzstation sorgen für lustige Tage. Der Eintritt beträgt fünf Euro - das Ticket ist jedoch an allen drei Festivaltagen gültig.

Wo: 2., Spenadlwiese 1