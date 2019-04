Hagleitner erwirbt Högmooser Industriepark

Dieses Commitment war auch für den Raiffeisenverband Salzburg ausschlaggebend. Seitens des RVS heißt es: Bei Raiffeisen stehe die nachhaltige Entwicklung der Region, insbesondere deren wirtschaftliches Wohlergehen, im Mittelpunkt. Die Messlatte sei dabei immer, was gut für die Menschen, das Land und die Wirtschaft vor Ort sei. Mit diesem Förderauftrag für die Region werde Vorsorge für eine gedeihliche wirtschaftliche Entwicklung getroffen. Dazu gehöre unter anderem auch die Sicherung von Gewerbegebieten.

Die gute wirtschaftliche Lage in Salzburg sei in erster Linie erfolgreichen mittelständischen Unternehmen wie Hagleitner Hygiene zu verdanken. Damit dies so bleibe, seien ein gesundes Wachstum, Investitionen und Innovationen notwendig. Der Erwerb der Gewerbegründe in Högmoos zeige, dass für das erfolgreiche Pinzgauer Unternehmen Hagleitner der Erhalt und die Weiterentwicklung der heimischen Wirtschaftskraft oberste Priorität habe.

Die Hutter & Schrantz Stahlbau Gruppe hat ihre Baurechte aus strategischen Gründen übereignet. Martin Heinz ist Vorstand der Hutter & Schrantz Stahlbau AG: „Erfolgreich sein, heißt Ressourcen bündeln.“ Wie das praktisch abläuft, zeigt die Oberhofer Stahlbau Ges. m. b. H.; Geschäftsführer Albert Schermaier: „Die gelungene Entwicklung in den letzten Jahren gibt uns recht: Wir expandieren am Stammsitz in Saalfelden, da legen wir unser frei gewordenes Kapital nun an.“