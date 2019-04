Beach-Duo Doppler/Horst steht im Achtelfinale

Clemens Doppler/Alexander Horst haben sich nach ihrer Auftaktniederlage beim Beach-Volleyball-Turnier in Xiamen gesteigert und stehen nach zwei glatten Siegen im Achtelfinale. Im zweiten Gruppenspiel gegen das vorzeitige Out holten die Vizeweltmeister ein 2:0 (17,12) gegen die Chinesen Li Zhuoxin/Zhou Chaowei, in der ersten K.o.-Runde ein 2:0 (18,13) gegen die Russen Nikita Liamin/Igor Welitschko.