Mit krone.at zum Surf World Cup in Neusiedl!

Das Who is Who der Surfszene präsentiert sich diese Tage in Neusiedl: Beim Surf World Cup am Neusiedler See gibt es neben Slalom-Meisterschaften, der Segel-Bundesliga und einem Top-Rahmenprogramm am Strand auch die „Krone“ Chill Out Lounge. Hier lässt sich das Spektakel am besten genießen! Wir verlosen 5x2 Tagestickets für den 1. Mai mit einer exklusiven zusätzlichen Gewinnchance!