28,5 Grad: Das war bisher wärmster Tag des Jahres

Es ist kein Rekord, aber der bisher wärmste Tag des Jahres hat beachtliche Spitzenwerte gebracht: 28,5 Grad sind am späten Donnerstagnachmittag in Waidhofen an der Ybbs und in Wieselburg, beides in Niederösterreich, gemessen worden. Die Höchsttemperaturen lagen rund zehn Grad höher als durchschnittlich Ende April.