Betrugsprozess gegen Ex-Immobilienentwickler

Verteidiger Bernhard Kettl sagte zur Senatsvorsitzenden, Richterin Ilona Schalwich-Mozes, sein Mandant werde sich „jetzt nicht schuldig bekennen“. „Es war keine Loch-auf-Loch-zu-Methode“, erklärte der Rechtsanwalt, sondern es seien Bauvorhaben gleichzeitig gelaufen. Teilweise seien Firmen auch vorschnell in den Konkurs geschickt worden. Der Angeklagte habe weder Kreditmittel zweckwidrig verwendet, noch habe er Scheinrechnungen ausgestellt oder Rechnungen gefälscht. Der Verteidiger stellte die Angaben eines Ermittlers in Abrede, wonach in dem Beschuldigten eine kriminelle Energie stecke. In dem Verfahren sei oberflächlich recherchiert worden, sagte Kettl. Die Vorsitzende gab daraufhin zu bedenken, dass das Verfahren 26 Aktenbände umfasst.