Kletterin war im steilen Wieslergraben gefangen

Ausgeruscht und etwa 25 Meter über ein extrem steiles Waldgelände gerutscht ist am Mittwoch eine Kletterin (45) nahe der Postalmklamm in Strobl. Kurz vor dem Wieslergraben blieb die Salzburgerin liegen, konnte aber weder vor noch zurück. Ihr Lebensgefährte erreichte sie zum Glück am Handy und verständigte anschließend die Rettungskräfte.