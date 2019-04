Astronomen-Trio sucht Namen für fernen Zwergplanet

Am 17. Juli 2007 hat ein Team des California Institute of Technology (kurz Caltech) mit einem 1,2-Meter-Teleskop des Palomar Observatoriums 80 Kilometer nordöstlich von San Diego in Kalifornien einen Himmelskörper entdeckt, dem man aufgrund seiner hellen Erscheinung den Spitznamen „Snow White“ (Schneewittchen) verpasste. Mit einem Durchmesser von circa 1600 Kilometern ist das Objekt mit dem Katalognamen 2007 OR10 der größte bekannte Himmelskörper ohne Namen im Sonnensystem. Doch das soll sich nun ändern.