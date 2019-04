Bahn-Planung in einer Hand

Zufrieden und mit einem kleinen Lächeln im Gesicht unterschrieben am Mittwochnachmittag Landesrat Stefan Schnöll, Bürgermeister Harald Preuner und Salzburg AG-Vorstand Leonhard Schitter den Vertrag zur Gründung der Regionalstadtbahn Projektgesellschaft. Nach der unterzeichneten Unterstützungserklärung, dem „Letter of Intent“, des Bundes ist es der nächste große Schritt. Die Aufgabe wird es sein, den Ausbau der Lokalbahn in alle Facetten – zweigleisiger Ausbau Richtung Norden und die Durchbindung durch die Stadt in Richtung Hallein – zu koordinieren und natürlich zu planen. Auch eine Messebahn und das Stiegl-Gleis fallen in die Zuständigkeit. „Es ist ein besonderer Moment für mich. Man spürt, dass wir es konkret angehen und die Vorhaben gestalt annehmen“, sagt Stefan Schnöll. Interimistischer Geschäftsführer ist ab sofort Landesbaudirektor Christian Nagl. „Die Ausschreibung wird schnell vorbereitet, sodass noch vor dem Sommer die Bestellung erfolgen kann“, sagt Preuner, der Ende Juni als spätesten Zeitpunkt sieht. Bis Mitte Mai sollen der Aufsichtsrat feststehen.