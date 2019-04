„Ich war nie der Pausenclown“

Pathos, also die Leidenschaft geht in unserem stressigen Alltag, egal ob im Privat- oder Berufsleben immer mehr verloren. Anstatt sich mit Freude etwas hinzugegeben, wird allerorts nur noch gesudert und gejammert. Diese Raunzerei ist quasi schon Teil der österreichischen Seele, ändert im Endeffekt aber nichts an unserer Unzufriedenheit. Es gibt andere Wege und Mitteln, wie man etwas in seinem Leben verändern bzw. verbessern kann – diese versuche ich auf übertrieben-satirische Art und Weise aufzuzeigen