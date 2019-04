Zug besprüht: Polizei fahndet nach Vandalen-Duo

Unbekannte Vandalen trieben - wie die Polizei erst am Mittwoch bekanntgab - in der Nacht zum 13. April in Telfs ihr Unwesen. Das Duo besprühte mit Farbsprays am Bahnhofsgelände eine Zugsgarnitur und wurde dabei offenbar von Passanten gestört. Nach Sichtung von Überwachungsbildern veröffentlichte die Polizei nun Täterbeschreibungen.