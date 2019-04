Weekend: Das darf man in Wien nicht verpassen

#Yoga in der Albertina

Eine Stunde kraftvolles und dynamisches Vinyasa Flow-Yoga in den Prunkräumen der Albertina Wien und danach zur optimalen Entspannung noch die aktuelle Ausstellung besuchen? Das ist am Samstag, 27. April möglich. Da bietet Miss Yoga dieses spezielle Event sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene an. Im Preis von 20 Euro ist auch der Eintritt in die Albertina enthalten. Weitere Yoga-Kurse an ungewöhnlichen Orten findet ihr hier.

Wo: 1., Albertinaplatz 1