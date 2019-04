Sexy Sommertrend: Bikinis aus Samt

Der nächste Trend für diesen Sommer ist dank Instagram bereits hier: Bikinis aus Samt lautet die Devise der Fashionistas. Nach deren Hype in den 90er-Jahren dachte wohl niemand mehr an ihre Rückkehr, doch nun ist es so weit. Und es sieht gar nicht so schlecht aus, wie diese Ladys in den sozialen Netzwerken beweisen.