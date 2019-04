Daran erkennt man, ob das Date es ernst meint

Selbst wenn dieser Punkt auf den ersten Blick klischeehaft erscheint, so lässt sich daran doch einigermaßen gut ablesen, in welche Richtung sich eine Bekanntschaft entwickelt. „Gerade in der ersten Verliebtheitsphase ist der Kontakt oftmals viel intensiver. Aufschlussreicher ist, wie sich der Kontakt entwickelt, wenn der Alltag einkehrt“, verrät der CEO der Dating-App Once. Meldet sich der potentielle Partner trotz stressiger Arbeitswoche und privaten Terminen noch regelmäßig? Dann stehen die Zeichen gut, dass die Absichten für eure Beziehung durchaus ernst sind.