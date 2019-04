Tourengeher stürzte 50 Meter eine Rinne hinunter

Der Ungar und sein Begleiter waren am Kolm Saigurn Skispuren gefolgt und so von der richtigen Abfahrtsroute vom Hohen Sonnblick abgekommen. Sie gerieten in eine steile Rinne. In dieser rutschte der Ungar aus, glitt 20 Meter hinunter und stürzte dann noch 30 Meter im freien Fall ab. Er kam auf relativ weichem Schnee auf, das minderte den Aufprall. Zeugen hatten das Unglück vom Naturfreundehaus aus mitbekommen. Zusammen mit dem Hüttenwirt schlugen sie Alarm und eilten zum Unglücksort. Der Ungar wurde geborgen und per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.