Gemeinsam für die Zukunft

Allgemeine Infos zur Europawahl:

Die Europawahlen werden in Österreich am 26. Mai durchgeführt. In Österreich werden 18 Abgeordnete in das Europäische Parlament gewählt. Fünf Jahre lang werden Sie die Interessen aller in ÖsterreicherInnen nach bestem Wissen und Gewissen vertreten. Wahlberechtigt sind alle ÖsterreicherInnen ab 16 Jahren, auch die, die im Ausland wohnen.