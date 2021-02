Schülerin bemerkte Brand und rettete damit Familie

Die 15-Jährige wurde am Dienstag um 4 Uhr durch Brandgeräusche geweckt und bemerkte, dass der Dachstuhl des Einfamilienhauses in Afiesl komplett in Flammen stand. Das Mädchen reagierte geistesgegenwärtig, weckte seinen Bruder sowie die Eltern und verhinderte somit Schlimmeres. Acht Feuerwehren mit 130 Mann kämpften gegen die Flammen und konnten nach mehreren Stunden „Brand aus“ vermelden.